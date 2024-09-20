Sessiz katil olarak bilinen sepsis bağışıklığı düşük insanları öldürebiliyor

20 Eylül 2024 11:27 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:29

Halk arasında ‘kan zehirlenmesi’ olarak bilinen sepsis, dünyada basit bir enfeksiyonun kontrolsüz bağışıklık tepkisiyle beş kişiden birinin ölümüne neden oluyor.

Dünyada her yıl 11 milyon kişi sessiz katil olarak adlandırılan kan zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Enfeksiyonun en ağır evresi olarak tanımlanan sepsis​, acil müdahale edilmezse özellikle bağışıklığı zayıf kişilerde ölüme götürüyor.

SESSİZ KATİL SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun basit bir enfeksiyona bile aşırı tepki vermesi sonucu oluşan hayatı tehdit eden bir durumdur. Bağışıklık sistemi​ enfeksiyonla savaşmak için çeşitli kimyasallar üretir. Ancak sepsiste bu yanıt kontrolden çıkarak vücudun kendi doku ve organlarına zarar vermesine yol açar.

SEPSİS BELİRTİLERİ NELER?

Organ yetmezliği, doku hasarı ve ölümle sonuçlanabilecek ciddi komplikasyonlara yol açan sepsis belirtileri şunlardır;

Yüksek ateş, titreme

Hızlı nefes alıp verme

Hızlı kalp atışı

Düşük kan basıncı

Şiddetli halsizlik

İdrar miktarında azalma

Bilinç Bulanıklığı

SEPSİS NEDEN OLUR?

Sepsisler genellikle bakteri kaynaklı enfeksiyonlar sonucu ortaya çıksa da mantar, virüs veya parazitlerin yol açtığı enfeksiyonlar da kan zehirlenmesi hastalığına yol açabilir.

SEPSİS KİMLER İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR?

Sessiz katil olarak adlandırılan sepsisler, 65 yaş ve üstü bireyler, bağışıklık sistemi zayıf olanlar, 1 yaşından küçük bebekler ve daha önce sepsis geçirenler ile diyabet, akciğer hastalığı, kanser ve böbrek hastalığı gibi kronik hastalığı olan kişiler de ölümcül risk taşıyor.