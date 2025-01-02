Sevgiliye kandil mesajı! Sevgiliye Regaip Kandili kısa mesajları örnekleri

02 Ocak 2025 19:17 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 19:26

Sevgiliye Regaip Kandili'nde gönüllü bir dokunuş yapmak isteyenler için anlamlı mesaj önerileri bu yazıda! İşte, sevgiliye özel kandil mesajı fikirleri...

Regaip Kandili​, sevgi, barış ve hoşgörünün simgesi olarak karşılanıyor. Bu anlamlı günün sevgiliye özel mesajlarla daha da unutulmaz hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Sizler için sevgiliye, nişanlıya, flörte ve arkadaşa gönderebileceğiniz kandil mesajı örneklerini derledik.

SEVGİLİYE KANDİL MESAJI

"Sevgilim, dualarımda her zaman sen varsın. Regaip Kandili’nde yüreğine huzur dolsun."

"Bu mübarek gece, gönlümüzdeki sevgiyi artırsın. Kandilin mübarek olsun bir tanem."

"Hayatıma anlam katan güzel yürek, Regaip Kandili’nde sana sevgi ve mutluluk diliyorum."

"Dualarım, senin için en güzel dilerle dolu. Kandilin mübarek olsun sevgilim."

"Regaip Kandili’nde sevgimiz, gökyüzünün en parlak yıldızı gibi hep parlasın."

"Seninle her anım mübarek bir gece gibi. Kandilin mübarek olsun sevgilim."

"Duaların en güzeli sana olsun. Gönlümün şahane sevgilisi, kandilin kutlu olsun."

"Bir tanem, bu özel gün, sevgimizi daha da pekleştirir umarım. Kandilin mübarek olsun."

"Regaip Kandili’nde seninle birlikte edilen dualar, sevgimizi daim eylesin."

SEVGİLİYE REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

"Regaip Kandili’nde sevgimizin yıldızlar kadar parlak olmasını diliyorum."

"Birlikte dua ettiğimiz bu özel gece, mutluluğumuzu artırsın. Kandilin kutlu olsun!"

"Sevginle yüreğime ışık oldun. Kandilin mübarek olsun canım."

"Bu mübarek gün, yüreklerimizdeki sevgiyi daha da pekleştirir."

"Dualarım seninle sevgilim. Kandilin şükran dolu olsun."

"Hayatımın anlamı, Regaip Kandili’nde huzur ve mutluluk seninle olsun."

"Sevgimiz, bu mübarek gece daha da anlam kazansın."

"Her şeyim, kandilin barış dolu olsun. Dualarım hep seninle."

"Regaip Kandili’nde seni sevmenin mutluluğuyla dualarıma seni katıyorum."

"Sevgilim, kandilin mübarek olsun. Dualarım her zaman senin için."

SEVGİLİYE KANDİL MESAJI KISA VE ANLAMLI

"Kandilin mübarek olsun, bir tanem."

"Sevgimizin Regaip Kandili kadar kutsal olması dileğiyle."

"Dualarımda hep sen varsın sevgilim."

"Hayatıma anlam katan sevgili, kandilin kutlu olsun."

"Bu gece sevgiyle dolup taşırsın yüreklerimizi."

"Regaip Kandili’nde mutluluk hep bizimle olsun."

"Gönüllüre dokunan sevgilim, kandilin kutlu olsun."

"Sevgiyle edilen dualar hep kabul olsun."

"Seninle her günüm kandil gibi sevgilim."

"Birlikte daha nice mübarek gecelere sevgilim."

NİŞANLIYA KANDİL MESAJI

"Canım nişanlım, kandilin mübarek olsun."

"Gönlümün en güzel yıldızı, Regaip Kandili huzur getirsin."

"Sevgimiz dualarımla kutsansın nişanlım."

"Seninle bu gece daha anlamlı. Kandilin kutlu olsun."

"Hayatımın anlamı, kandilin mutluluk getirsin."

"Dualarımla sevgimizi taçlandırıyorum."

"Bu gece sevginle daha ışıldıyor. Kandilin mübarek olsun."

"Nışanlım, dualarım seninle."

"Sevgin her dua kadar anlamlı. Kandilin mübarek olsun."

"Birlikte daha nice kandillere."

FLÖRTE KANDİL MESAJI

"Bu mübarek geceyi seninle paylaşmak dileğiyle."

"Kandilin barış ve huzur dolu olsun."

"Regaip Kandili’nde sana mutluluk diliyorum."

"Dualarımda sen varsın. Kandilin kutlu olsun."

"Bu gece sevgi dolu dualarla anıyoruz."

"Umarım bu gece sana huzur getirir."

"Kandiliniz kutlu olsun, hep gülümse."

"Gönlüm, dualarım hep seninle."

"Bu gece bir dua da senin için."

"Gönlümün sakini, kandilin mübarek olsun."

ERKEK ARKADAŞA KANDİL MESAJI

"Canım, Regaip Kandili’nde dualarım hep senin için."

"Bu gece sevgi dolu dualar gönderiyorum sana."

"Sevgilim, yüreğimde huzur dolusun. Kandilin kutlu olsun."

"Her şeyim, bu mübarek gece hepimize mutluluk getirsin."

"Regaip Kandili’nde sevgimiz daim olsun."

"Dualarımda seninle olmak ne güzel."

"Bu gece sevgimiz daha da anlam kazansın."

"Sevgilim, Regaip Kandili’nde mutluluk seninle olsun."

"Hayatıma huzur getiren adam, kandilin kutlu olsun."

"Sevgimiz bu gece yüreklerde yer etsin."

KIZ ARKADAŞA KANDİL MESAJI

"Sevgilim, kandilin mübarek olsun. Dualarım hep senin için."

"Gönlümün meleği, bu gece dualarla dolu olsun."

"Regaip Kandili’nde huzur ve mutluluk seninle olsun."

"Her anımı şükranla dolduran sevgili, kandilin kutlu olsun."

"Bu özel gece, sevgimizi daha da anlamlandırsın."

"Hayatıma anlam katan güzellik, kandilin kutlu olsun."

"Yüreğimdeki en özel isim, dualarım hep seninle."

"Regaip Kandili’nde sevgimiz, yıldızlar kadar parlak olsun."

"Sevgili gönlüm, dualarımda hep sen varsın."

"Birlikte daha nice mübarek gecelere, sevgilim."