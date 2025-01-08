Seyyanen zam nedir, ne demek? 2025 memura seyyanen zam ikiye katlandı

08 Ocak 2025 22:15 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:33

Memur maaşlarına 2023 yılında yapılan 8.077 TL'lik seyyanen zam ocak ayında ikiye katlandı. Vatandaşlar seyyanen zammın kelime anlamını ve yapılan zammı merak ediyor.

Memur ve memur emeklilerine refah payı için bastırdılar: Bakan Işıkhan'a sunulan memurların istediği zam oranı

Memur ve memur emeklilerine refah payı için bastırdılar: Bakan Işıkhan'a sunulan memurların istediği zam oranı

Kamu işçilerinde en düşük ücretin 21 bin 750 liraya çıkartıldığı 2023 yılı temmuz ayında Memur maaşlarına “ilave ödeme” adı altında seyyanen zam yapılmıştı.

2025​ yılında seyyanen zam ikiye katlandı.

2025 SEYYANEN ZAM NE KADAR?

Seyyanen zam, memur maaş katsayısına bağlı olarak her 6 ayda bir artıyor.

İlk olarak 2023 yılı temmuz ayında 8 bin 77 TL olan seyyanen zam, geçen yıl ocak ayında 12 bin 55 TL’ye, temmuz ayında ise 14 bin 383 TL’ye yükseldi.

Son olarak ise Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere 16 bin 43 TL’ye çıktı.

SEYYANEN ZAM NEDİR, NE DEMEK?

Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için 2023 yılından itibaren yapılmaktadır.

Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir.