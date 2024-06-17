Sezon finaline girecek olan Müge Anlı, yeni sezona Eylül 2024'te başlaması bekleniyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
17 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 13:15
Sevilen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert," Kurban Bayramı süresince ekranlara gelmeyecek. Programın sezon finali 21-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek ve yeni sezon Eylül 2024'te başlayacak.
Müge Anlı ile Tatlı Sert, Kurban Bayramı süresince yayınlanmayacak.
17-19 Haziran tarihleri arasında bayram nedeniyle ekranlarda olmayacak olan program, 20 Haziran Perşembe günü yeniden izleyicileriyle buluşacak.
MÜGE ANLI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Gazeteci Müge Anlı, 13 Haziran 2024 tarihli programında sezonun bitimine 15 gün kaldığını belirtmişti.
Programın 21-28 Haziran tarihleri arasında sezon finali yapması bekleniyor.
MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonu Eylül 2024'te başlaması bekleniyor.
Geçen yıl da program, yine Eylül ayı başında kaldığı yerden devam etmişti.
Kaynak: TGRT Haber