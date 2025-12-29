Sıcacık yatağınız size zehir olabilir! Uzmanlar uyardı: Kış soğuğunda eve akın eden 5 zararlı canlı

Uzmanlar, kış aylarında evleri ısıtmak için kullanılan yöntemlerin istenmeyen misafirleri yani tahtakurularını yeniden harekete geçirebileceği konusunda uyarıyor. Peki bu tehlikeye tabiri caizse davetiye çıkaran uygulamalar neler?

ISINAN YATAKLAR DAVETİYE ÇIKARIYOR

Daily Mail'in haberine göre, Pests R Us Ltd Yönetici Direktörü Indu Kowarthanan, Which? platformuna verdiği demeçte tahtakurularının vücut ısısı, karbondioksit ve insan kokusuna çekildiğini ifade etti.

Kowarthanan'a göre, özellikle elektrikli battaniye veya sıcak su torbası kullanılarak yatağın ısıtılması, haşerelere bir konağın mevcut olduğu sinyalini gönderiyor. Böylece saklandıkları yerden çıkarak beslenmeye başlıyorlar.

KORUNMA YOLLARI DA AÇIKLANDI

Gözle görülmelerinin yanı sıra ciltte oluşan yeni kırmızı, kaşıntılı ısırıklar ve yatak takımları ya da mobilyalar üzerindeki küçük kahverengi lekeler, istilanın en belirgin işaretleri arasında yer alıyor.

Kan emici zararlılardan korunmanın yolları arasında ise giysileri ve nevresimleri düzenli olarak yüksek ısıda yıkamak geliyor. Uzmanlar, en az 45 santigrat derecede ve 30 dakika süren yıkama işlemini öneriyor. Ayrıca saklanabilecekleri çatlakların kontrol edilmesi, düzenli süpürme ve yatak koruyucu kullanımı da tavsiye ediliyor.

Ancak kış aylarında dikkat edilmesi gereken tek canlı tahtakuruları değil.

DİĞER KIŞ ZARARLILARI: TESPİH BÖCEKLERİ VE KEMİRGENLER

Sonbahar ve kış aylarında banyo, mutfak ve lavabo altlarında sıkça görülen tespih böcekleri, serin ve nemli ortamları tercih ediyor. Eve doğrudan zarar vermeseler de varlıkları, fazla neme ve dolayısıyla rutubet sorunlarına işaret edebiliyor.

Evi sıcak ve kuru tutmak, pencere vakumu veya nem giderici kullanarak yoğuşmayı azaltmak çözüm yolları arasında gösteriliyor.

Ek olarak soğuk hava koşulları, farelerin sıcaklık, yiyecek ve barınak arayışıyla evlere girmesine neden olabiliyor. Ve boruları, duvarları veya elektrik kablolarını kemirerek ciddi hasarlara yol açabiliyorlar.

Deliklerin hızlı donan çimento içine gömülmüş tel yünü ile kapatılması, yiyeceklerin cam kaplarda saklanması ve çöplerin güvenli tutulması en etkili önlemlerden sayılıyor.

AHŞAP YAPILARIN DÜŞMANI: TAHTA KURDU

Ağaç kurdu böceğinin larvaları olan tahta kurtları, işlenmemiş veya nemli ahşaptaki çatlaklara yumurtalarını bırakıyor. Kışın aktiviteleri yavaşlasa da bina içindeki sıcak ve nemli ahşaplarda aktif kalabiliyorlar.

Ahşap yapıların ilaçlanması ve evdeki nemin azaltılması temel koruma yöntemleri olarak öne çıkıyor.

Son olarak kış uykusuna yatmayan gri sincaplar ise tavan arası, çatı veya garaj gibi daha sıcak yerlere girmeye çalışabiliyor. Gürültü yapmaları ve kuş yemliklerini talan etmelerinin yanı sıra kabloları, keresteleri ve yalıtım malzemelerini kemirerek eve zarar verme potansiyeli taşıyorlar.