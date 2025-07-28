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 | Sumru Tarhan

Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek 2025? MGM tarih verdi

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası gün geçtikçe daha da zorlamaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcak havalarda güneş çarpmasına karşı uyarıda bulunurken sıcak havanın ne zamana kadar devam edeceğini de duyurdu.

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Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek 2025? MGM tarih verdi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 15:17

Türkiye genelinde hakim olan etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak havada zor günler yaşayan vatandaşlar ise sıcaklara karşı tedbir alarak dışarı çıkıyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken sıcakların biteceği tarih dört gözle bekleniyor.

SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sıcakların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyir edeceğini belirtti.

Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek 2025? MGM tarih verdi

Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtilirken "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 02 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek 2025? MGM tarih verdi

SICAK HAVA UYARISI UZMANLARDAN GELDİ

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, sıcak havalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Gün, "Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, hafif ve sık dokunmuş giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava alabilen şapkalarla güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Fiziksel aktivite ve spor sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalı; her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalı." ifadelerini kullandı.

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