Sıcak hava dalgası ne zaman bitecek 2025? MGM tarih verdi

Türkiye genelinde hakim olan sıcak hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sıcak havada zor günler yaşayan vatandaşlar ise sıcaklara karşı tedbir alarak dışarı çıkıyor. Uzmanlar öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunurken sıcakların biteceği tarih dört gözle bekleniyor.

SICAK HAVA DALGASI NE ZAMAN BİTECEK?

Meteoroloji 13 Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da sıcakların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyir edeceğini belirtti.

Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar devam edeceği belirtilirken "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 02 Ağustos 2025 Cumartesi gününe kadar devam etmesi tahmin edilmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SICAK HAVA UYARISI UZMANLARDAN GELDİ

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, sıcak havalara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzm. Dr. Gün, "Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamalı. Dışarı çıkılması gerekiyorsa açık renkli, hafif ve sık dokunmuş giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava alabilen şapkalarla güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde denize girilmemeli ve güneşlenilmemeli. Fiziksel aktivite ve spor sabah ya da akşam saatlerinde yapılmalı; her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalı." ifadelerini kullandı.