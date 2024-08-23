Sil Süpür anlık yaşanan sorun nedeniyle gözükmüyor

23 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 14:31

Sil Süpür ile hafta içi çarşamba ya da cuma günleri ücretsiz hediyeler sunan Sil Süpür'ün bugün mobil uygulamada yer almaması üzerine neden yok araştırıldı.

TÜRK TELEKOM SİL SÜPÜR NEDEN ÇIKMIYOR, GÖZÜKMÜYOR 2024?

Türk Telekom'un uygulaması olan Sil Süpür ile operatör sahipleri her hafta ücretsiz internet, SMS, dakika gibi hediyeler alırken bugün mobil uygulamada bulunamaması dikkatleri çekti.

Sosyal medyada neden olmadığına dair paylaşımlar yapılırken yaşanan teknik bir arıza sebebiyle yer almadığı tahmin ediliyor. Ekipten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Türk Telekom Destek hesabı bir kullanıcısının "Sil Süpür neden gözükmüyor" sorusuna cevabı şöyle oldu:

"Merhaba, hediyeler her hafta haftada 1 kez olmak üzere çarşamba ya da cuma günü yenilenmektedir. Kampanya kapsamında kazanabileceğiniz hediye detayları ve geçerlilik sürelerine ilgili link üzerinden ulaşabilirsiniz"

SİL SÜPÜR NASIL YAPILIR, NEREDEN?

Türk Telekom Online İşlemler mobil uygulamasını telefonunuza indirdikten sonra uygulamaya giriş yapınız.

Ardından ana ekranın sağ üst köşesinde bulunan hediye paketi sembolüne tıklayarak haftalık hediyenizi alabiliyorsunuz.