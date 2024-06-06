Türk Telekom toptan internet tarifelerine 1 Temmuz 2024'ten itibaren zam gelecek

06 Haziran 2024 18:34 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 16:58

Türk Telekom, 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren toptan internet tarifelerine zam yapacağını açıkladı.

Şirketin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, en düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatının 650 TL’den 755 TL’ye yükseleceği bildirildi.

Taahhüdü devam eden kullanıcılar ise bu zamlardan etkilenmeyecek.

Türk Telekom’un açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "​​​​​1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren; Evde/İşte İnternet tarifelerinin liste fiyatı, MEB tarifelerinin liste fiyatı, Yalın/Alo erişim liste fiyatı ve Alo dakika paketlerinin liste fiyatı, Statik IP liste fiyatı ve Tek Seferlik İşlem ücretlerinde (nakil, devir, hat dondurma, hat kapama) güncelleme yapılacaktır.