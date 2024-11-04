Silahlı saldırıya uğrayan Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in son sağlık durumu bekleniyor

04 Kasım 2024 11:32 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:40

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'in silahlı saldırıya uğraması gündeme gelirken son sağlık durumuna dair açıklama da bekleniyordu. Ağır yaralı olduğu bildirilen ismin son durumuna dair bilgilendirme geldi.

Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e bugün gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası Kırıkkale son dakika haberleri de araştırıldı.

Belediye Başkanı'na yapılan saldırı sonrasında hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HİLMİ ŞEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde TOKİ konutları bölgesinde silahlı saldırıya uğrayan Hilmi Şen'in ağır yaralandığı belirtilirken sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde meydana gelen olay sonrasında Hilmi Şen'in bir kişi tarafından silahla vurulduğu öğrenildi. Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken yanında olan 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre olayla ilgili şüpheli E.Ş. polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaralıların ilk müdahale sonrası il merkezindeki hastanelere kaldırıldığı öğrenilirken Şen'in hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

Açıklama şöyle oldu: "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır”

HİLMİ ŞEN KİMDİR?

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten ismin hayatına dair bilgi bulunmuyor.