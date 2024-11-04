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Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 11:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:14

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir saldırı meydana geldi Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahla vurularak ağır yaralandı. Şen'in yanında bulunan 3 kişinin de saldırıda yaralandığı bildirildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Korkunç olay sabah saatlerinde Kırıkkale'de meydana geldi. Balışeyh Belediye Başkanı​ Hilmi Şen, ilçe merkezinde bir kişi tarafından silahla vuruldu.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı - 1. Resim

HİLMİ ŞEN AĞIR YARALI

Ağır yaralanan Şen, Balışeyh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan belediye başkanı Şen'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.  Olayda Belediye Başkanı Şen ile yanında bulunan Mikail Çelikkol (40), Ömer Şengül (42) ve Koray Kaya (45) yaralandı. Olayla ilgili şüpheli E.Ş. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırganın Şen'in akrabası olduğu öğrenildi.  Gözaltına alınan şüpheli polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı - 2. Resim

VALİLİK'TEN SALDIRIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e yapılan saldırı​ ile ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ilçe merkezinde şüpheli E.Ş. tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanmıştır. Şüpheli şahıs kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aynı saldırıda 3 vatandaşımız da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'e silahlı saldırı - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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