Şile’de denize girmek yasak mı? İstanbul’da deniz yasağı

Geçtiğimiz günlerde Şile Kaymakamlığı denize girişlerin yasak olduğunu duyurmuştu. Bu hafta sonu denize gidecek olanlar ise son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.
Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ağustos Çarşamba günü Şile'de denize girmek yasaklandı.
İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.
Beykoz Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:
"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi), 10.08.2025 (Pazar), (5 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır."
Sarıyer Kaymakamlığı'da denize girmenin yasak olduğu günleri paylaştı.
Arnavutköy'de denize girmek 6 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı. Açıklama ise şöyle olmuştu:
"İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 6 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır."
Eyüpsultan'da ise denize giriş yasağı devam ediyor. 6-7-8-9 Ağustos günleri Eyüpsultan sahilinde denize giriş yasaklandı.