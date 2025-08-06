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 | Sumru Tarhan

Şile’de denize girmek yasak mı? İstanbul’da deniz yasağı

MGM tarafından yapılan uyarılar sonrası olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da bazı ilçelerde denize girmek yasaklandı. Hafta sonu için plan yapanlar ise Şile'de denize girmek yasak mı araştırmaya başladı.

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Şile’de denize girmek yasak mı? İstanbul’da deniz yasağı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 15:21

Geçtiğimiz günlerde Kaymakamlığı denize girişlerin yasak olduğunu duyurmuştu. Bu hafta sonu denize gidecek olanlar ise son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI 6 AĞUSTOS?

Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruya göre 6 Ağustos Çarşamba günü Şile'de denize girmek yasaklandı.

Şile’de denize girmek yasak mı? İstanbul’da deniz yasağı

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI 6 AĞUSTOS?

'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

"İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince; 06.08.2025 (Çarşamba), 07.08.2025 (Perşembe), 08.08.2025 (Cuma), 09.08.2025 (Cumartesi), 10.08.2025 (Pazar), (5 gün) günlerinde denize girmek yasaklanmıştır."

Sarıyer Kaymakamlığı'da denize girmenin yasak olduğu günleri paylaştı.

Şile’de denize girmek yasak mı? İstanbul’da deniz yasağı

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK NEREDE YASAK?

Arnavutköy'de denize girmek 6 Ağustos'a kadar yasaklanmıştı. Açıklama ise şöyle olmuştu:

"İlçemiz mülki sınırlarında, sahillerdeki dalga boyu yüksekliği sebebiyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince 6 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır."

Eyüpsultan'da ise denize giriş yasağı devam ediyor. 6-7-8-9 Ağustos günleri Eyüpsultan sahilinde denize giriş yasaklandı.

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ETİKETLER
#beykoz
#şile
#İstanbul
#Denize Giriş Yasakları
#Dalga Boyu
#6 Ağustos
#Aktüel
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