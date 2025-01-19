Silo 3. sezon ne zaman gelecek? 4. sezona kadar onay aldı!

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

19 Ocak 2025 15:00 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 15:24

Apple TV+ Silo dizisinin ikinci sezonunun ardından 3 ve 4. sezon onayları verilmişti. Ayrıca dizinin 3. sezonunun senaryosunun neredeyse bitmek üzere olduğu da açıklanmıştı. Hayranlar tarafından Silo 3. sezon ne zaman geleceği merak ediliyor. Dizinin 3. sezonu 2026 yılında geleceği tahmin ediliyor.

Amerikalı ünlü yazar Hugh Howey'in Wool serisinden uyarlanan Silo dizisinin ilk iki sezonu Apple TV+ ekranlarında yayınlandı. Dizinin ikinci sezonunun ardından 3. ve 4. sezonuna da Apple tarafından onay verildi. Rebecca Ferguson'un başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman çıkacağı ise merak ediliyor. SİLO 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK? Apple TV+ tarafından Silo dizisinin 3. sezonu ile ilgili henüz yapılmış bir resmi açıklama bulunmuyor. Dizinin 2. sezonu 17 Ocak 2024 tarihinde sona ermişti. yayınlanmıştı. Dizinin 3. sezonunun senaryosunun ise büyük ölçüde tamamlandığı açıklanmıştı. Ancak Hollywood'da geçtiğimiz yıl yaşanan grevler nedeniyle dizinin takvimi aksadı. Bu sebeplerden dolayı Silo'nun 3. sezon çekimlerinin 2025 yılında başlarında başlaması ve 3. sezonun 2026'da geleceği tahmin ediliyor. SİLO 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER? Silo dizisinin 3. sezonunda Rebecca Ferguson yani sıra 2. sezondaki oyuncularında yer alması bekleniyor. Ancak dizinin yapımcıları tarafından henüz resmi oyuncu kadrosu paylaşılmadı. Silo'nun 3. sezon kadrosunun şöyle olacağı tahmin ediliyor: Comman, Tim Robbins, Steve Zahn, Shane McRae, Alexandria Riley, Chinaza UChe, Harrieet Walter, Iain Glen, Remmie Milner, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Avi Nash ve Caitlin Zoz. İlgili Haberler Yusuf Dikeç hangi dizide oynuyor, nereden izlenir? Tanıtımda yer aldı The Boys 5. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin başrol oyuncusu final için tarih verdi Simpsonlar dizisi ve Los Angeles yangını benzerlikleri! 2025 yılının ilk tahmini tuttu