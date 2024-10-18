Sınav görevli ücretlerinin yatacağı tutar belli oldu

18 Ekim 2024 09:18 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 09:19

Sınav görevli ücretleri araştırılıyor. ÖSYM ve MEB tarafından yapılan sınavlarda gözetmen, salon başkanı, gözetmen yardımcısı ve bina sorumlusu gibi görevlerde bulunan kişilere ödenecek tutarlar belli oldu.

Sınav binalarında yönetici, sınav sorumlusu, gözetmen, salon başkanı gibi görevlere getirilen öğretim görevlilerinin ne kadar ücret aldığına dair araştırmalar hız kazandı. Sınav görevli ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanıyor.

SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR YATACAK?

Memur maaşlarına göre hesaplanan sınav görevli ücretleri, vergi dilimine göre değişiklik gösterebiliyor. MEB​ tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlar şu şekildedir;

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

SINAVDA GÖREVLİ GÖZETMEN NASIL OLUNUR?

Sınav görevlisi için aranan şartlar arasında; en az lise mezunu olmak, MEB ve ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda öğretmen veya öğretim görevlisi olmak, ÖSYM GİS sisteminde kaydının bulunması şartları aranıyor.