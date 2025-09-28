Sinema bileti 80 TL hangi sinemalarda? Ucuz bilet kampanyası bugün sona eriyor

27 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde geçerli olan sinema bileti 80 TL kampanyası sayesinde birçok kişi bugün sinemalara akın etti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre sinema biletleri 2 gün boyunca 80 TL olacak. Ucuz bilet kampanyası sayesinde birçok kişi sinemaya giderken bugün kampanya sona eriyor. 80 ilde yaklaşık 1500 salonda geçerli olan kampanya sayesinde iki gün boyunca biletler 80 TL'den satışa sunuluyor.
27-28 Eylül tarihlerinde vizyonda olan filmler şöyle:
Ballerina – 26.09.2025
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 – 26.09.2025
Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 – 26.09.2025
Gabby'nin Hayal Evi: Film – 26.09.2025
Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip – 26.09.2025
Arif V 216 – 26.09.2025
Eltilerin Savaşı – 26.09.2025
Kardeş Takımı 2 – 26.09.2025
Oflu Hoca 5 – 26.09.2025
Rafadan Tayfa: Kapadokya – 26.09.2025
Siccin 8 – 26.09.2025
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz – 26.09.2025
2025 VALORANT Champions Tour Finaller – 05.10.2025
Gündüz Apollon Gece Athena – 26.09.2025
Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları – 26.09.2025
Kamos – 26.09.2025
Sevince – 26.09.2025
Tafiti: Çölde Macera – 26.09.2025