Sinema bileti 80 TL hangi sinemalarda? Ucuz bilet kampanyası bugün sona eriyor

27 Eylül ve 28 Eylül tarihlerinde geçerli olan sinema bileti 80 TL kampanyası sayesinde birçok kişi bugün sinemalara akın etti.

SİNEMA BİLETİ 80 TL HANGİ SİNEMALARDA?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven tarafından yapılan açıklamaya göre sinema biletleri 2 gün boyunca 80 TL olacak. Ucuz bilet kampanyası sayesinde birçok kişi sinemaya giderken bugün kampanya sona eriyor. 80 ilde yaklaşık 1500 salonda geçerli olan kampanya sayesinde iki gün boyunca biletler 80 TL'den satışa sunuluyor.

SİNEMA BİLETİ 80 TL HANGİ FİLMLER VAR?

27-28 Eylül tarihlerinde vizyonda olan filmler şöyle:

Ballerina – 26.09.2025

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 – 26.09.2025

Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 2 – 26.09.2025

Gabby'nin Hayal Evi: Film – 26.09.2025

Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip – 26.09.2025

Arif V 216 – 26.09.2025

Eltilerin Savaşı – 26.09.2025

Kardeş Takımı 2 – 26.09.2025

Oflu Hoca 5 – 26.09.2025

Rafadan Tayfa: Kapadokya – 26.09.2025

Siccin 8 – 26.09.2025

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz – 26.09.2025

2025 VALORANT Champions Tour Finaller – 05.10.2025

Gündüz Apollon Gece Athena – 26.09.2025

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları – 26.09.2025

Kamos – 26.09.2025

Sevince – 26.09.2025

Tafiti: Çölde Macera – 26.09.2025