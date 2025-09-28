Sinema bileti 80 TL kampanyası neden 81 il değil? Türkiye’de hangi ilde sinema yok?

Sinema biletlerinin 80 TL'den satışa çıkarıldığı 2 gün binlerce kişi sinema salonlarına akın ederken neden 81 değil merak edildi.

SİNEMA BİLETİ 80 TL KAMPANYASI NEDEN 81 İL DEĞİL?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 TL'den satışa sunulacağını açıklamıştı. Binlerce kişi beyaz perdeye akın ederken 81 ilde olmaması dikkatleri çekti. Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." notu ile heyecanlandıran haberi duyurmuştu. Türkiye'de Hakkâri'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle kampanya geçerli olmuyor.

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE SİNEMA YOK?

Box Office Türkiye verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkâri'de sinema salonu bulunmuyor. Sinema salonu bulunmayan tek il Hakkâri olması nedeniyle 80 TL bilet kampanyası geçerli olmuyor. Malatya’da 2024 yılında sinema salonu açılmıştı.