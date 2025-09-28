Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Sinema bileti 80 TL kampanyası neden 81 il değil? Türkiye’de hangi ilde sinema yok?

80 ilde sinema bileti 80 TL kampanyası heyecanlandırırken sosyal medyada hangi ilde sinema olmadığı da konuşuldu. Kampanya 80 ilde 27-28 Eylül tarihlerinde geçerli oluyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sinema bileti 80 TL kampanyası neden 81 il değil? Türkiye’de hangi ilde sinema yok?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 12:19

Sinema biletlerinin 80 TL'den satışa çıkarıldığı 2 gün binlerce kişi sinema salonlarına akın ederken neden 81 değil merak edildi.

SİNEMA BİLETİ 80 TL KAMPANYASI NEDEN 81 İL DEĞİL?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmlerin 80 TL'den satışa sunulacağını açıklamıştı. Binlerce kişi beyaz perdeye akın ederken 81 ilde olmaması dikkatleri çekti. Güven, "Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat." notu ile heyecanlandıran haberi duyurmuştu. 'de Hakkâri'de sinema salonu bulunmaması nedeniyle kampanya geçerli olmuyor.

Sinema bileti 80 TL kampanyası neden 81 il değil? Türkiye’de hangi ilde sinema yok?

TÜRKİYE'DE HANGİ İLDE SİNEMA YOK?

Box Office Türkiye verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Hakkâri'de sinema salonu bulunmuyor. Sinema salonu bulunmayan tek il Hakkâri olması nedeniyle 80 TL bilet kampanyası geçerli olmuyor. Malatya’da 2024 yılında sinema salonu açılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sinema tutkunlarına müjde! 80 şehirde birden başlıyor: Biletler sadece 80 lira
ETİKETLER
#Türkiye
#hakkari
#Sinema Kampanyası
#80 Tl Bilet
#Sinema Salonu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.