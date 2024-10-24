Sinematek ile yeniden: “Aysel, Bataklı Damın Kızı” seyirciyle buluşuyor!

24 Ekim 2024 13:24 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 13:26

Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi, çekildiği dönemin en büyük isimlerini bir araya getiren ve sinema tarihimiz açısından pek çok “ilk”i barındıran 1935 tarihli Aysel, Bataklı Damın Kızı’nı Kurukahveci Mehmet Efendi desteğiyle restore ederek sinemaseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

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Nâzım Hikmet’in, İsveçli yazar Selma Lagerlöf’ün eserinden uyarladığı filmin yönetmen koltuğunda, ülkemizde Batılı anlamda tiyatronun öncüsü olduğu kadar uzun yıllar tek film yönetmenimiz olarak da sinemamızın gelişmesine öncülük eden Muhsin Ertuğrul var. Müzikleri Cemal Reşit Rey’e ait olan filmin başrolünde, Türkiye’nin ilk kadın yönetmeni Cahide Sonku yer alıyor. Oyuncu kadrosu, ilk Türkiye güzeli Feriha Tevfik’in yanı sıra dönemin önde gelen oyuncuları Behzat Butak, Talât Artemel, Hâzım Körmükçü, Mahmut Moralı, Müfit Kiper, Sami Ayanoğlu, Hâdi Hün’den oluşuyor.

Bir kültürel ve tarihi miras

Bursa’nın Çalı Köyü’nde çekilen film, çalıştığı evin beyi tarafından hamile kaldığı için köylünün dışladığı, ancak hakkını aramak için sergilediği tavır ile Ali’nin hayranlığını kazanan Aysel’in hikâyesini anlatıyor.

Çocuğundan gencine, yaşlısına ve hayvanlarına kadar Çalı köylülerinin de yer aldığı film sinemamızın ilk “köy filmi” olarak da anılıyor. Görüntü yönetmenliğini Cezmi Ar’ın üstlendiği film, köye ait genel planlar ve mekân çekimlerindeki titiz detaylar ile seyirciyi tarihin içine çekiyor.

Kurukahveci Mehmet Efendi, Türkiye’nin kültür mirasını yaşatmaya devam ediyor

Geçtiğimiz yıl Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda başlattığımız eski Türk filmleri restorasyon projemiz kapsamında Hakkâri’de Bir Mevsim (1983) filminin restorasyonunu yapıldı. Bu yıl da işbirliğimize hakları Murat Film’e ait Aysel, Bataklı Damın Kızı filminin restorasyonu ile devam ediyoruz. Filmin taraması Mimar Sinan Üniversitesi Prof. Sami Şekeroğlu Sinema Televizyon Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde; dijital restorasyonu ise Atlas Post-Production stüdyolarında gerçekleştirildi.

Restorasyon galası 27 Ekim’de yapılacak film, Sinematek/Sinema Evi’nin Ekim 2024-Ocak 2025 programı kapsamında sinemaseverlerle buluşmaya devam edecek. 27 Ekim'de dünyanın dört bir yanındaki arşivler, UNESCO ve Görsel-İşitsel Arşiv Dernekleri Koordinasyon Konseyi (CCAAA) tarafından, görsel-işitsel materyallerin korunmasının aciliyeti konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan Dünya Görsel İşitsel Miras Günü'nü kutluyor. Uluslararası Film Arşivleri Federasyonu'nun (FIAF) ortak üyesi olan Sinematek/Sinema Evi, Aysel, Bataklı Damın Kızı'nı dünya film mirasına yeniden kazandırırken bu günü tüm dünya arşivleriyle eş zamanlı olarak kutluyor.