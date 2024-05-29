Sırbistan - Türkiye Milletler Ligi Filenin Sultanları voleybol maçı 31 Mayıs'ta yapılacak

29 May 2024 21:05 - Güncelleme : 29 May 2024 21:39

"Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'nin Arlington kentinde mücadele edecek.

Dünya sıralamasında 1 numarada yer alan ve son VNL şampiyonu olan milli takımımız, 4. Grup'ta Sırbistan, ABD, Güney Kore ve Almanya ile karşılaşacak.

İlk maçta Almanya ile kozlarını paylaşacak olan Filenin Sultanları, Sırbistan ile 31 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek.

2024 Milletler Ligi'nin ilk haftasında Antalya'da oynanan maçlarda, Filenin Sultanları Japonya'ya 3-2 yenildi.

İkinci maçta Hollanda'yı 3-1 yenen takımımız, üçüncü maçta İtalya'ya 3-1 kaybetti. Son maçta ise Fransa'yı 3-0 mağlup eden milliler, ilk haftayı 7 puanla tamamladı. Şimdi ise ikinci hafta mücadelelerinde performanslarını artırmayı hedefliyorlar.