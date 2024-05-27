Filenin Sultanları 13 saat ekonomi sınıfında uçmuştu: Önce THY'den şimdi de TVF'den açıklama! Topu birbirlerine attılar

27 May 2024 10:24 - Güncelleme : 27 May 2024 10:52

Filenin Sultanları dün Milletler Ligi maçları için ABD’ye gitti. Oyuncular, 13 saatlik yolculuğu ekonomi sınıfıyla uçmaya tepki göstermişti. oyunculardan Ebrar Karakurt yaşananlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. “Başka takımlar için özel uçak tahsis etmeye devam, bize gelince ekonomi” diyerek ifadelerini kullanan Karakurt'un ardından takım arkadaşlarından da paylaşımlar art arda geldi. Tepkilerin büyümesi üzerine Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, açıklama yaptı. Üstün sorumluluğun federasyonda olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır."



"FEDERASYONA 3 KATI BÜTÇE VERİLDİ"

Üstün'ün açıklamalarına rağmen sosyal medyada tepkiler dinmeyince bir açıklama da THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat'tan geldi. LinkedIn üzerinden yeni bir açıklama paylaşan Bolat, "Türkiye Voleybol Federasyonu’na 3 katı bütçe verdik. Federasyonlar THY bütçelerini istedikleri gibi kullanıyorlar, kabin tercihi federasyonlarda. Ekonomi uçuşlarda her müsaitse business upgrade ediyoruz. Bugünkü uçuş full doluydu, alanda açılan koltuklarla şuan 3 sporcumuz business uçuyor" ifadelerini kullandı.

'KABİN YÜKSELTME İÇİN DESTEK İSTEDİK'

Tüm bu yaşananların ardından bugün yeni bir hamle yapan TVF açıklama yaparak topu THY'ye attı. Yaşananların sorumluluğun THY'de olduğunu dile getiren TVF'nin açıklaması ise şu şekilde: "Söz konusu uçuş hakkında THY yetkilileri tarafından federasyonumuza karşı ifadeler içeren, gerçeği yansıtmayan açıklamalar sebebi ile kamuoyunu bilgilendirmek zaruri hale gelmiştir. Federasyonumuz, bağlı olduğu mevzuatlar gereğince Business Class bilet alamamaktadır. Söz konusu ABD seyahati öncesinde 17.05.2024 tarihinde kafilemizin seyahat listesi hem yazılı hem şifahen THY ile paylaşılarak özellikle kabin yükseltme (upgrade) konusunda destek istenmiştir.

'GEREKLİ BİLGİLERİ THY'YE İLETTİK'

THY, talebimize istinaden TVF’nin tüm faaliyetlerine yönelik tüm bir sene içerisinde sadece 20 kişi için uçak müsaitliğine göre kabin yükseltme hakkı olduğunu ve bu işlemin uçuş öncesi müsaitlik durumuna göre gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Takımımızın 26.05.2024 tarihindeki uçuşunda takım kafilemizden hiç kimse kabin yükseltme hakkından faydalanmamıştır. THY ile federasyonumuz arasındaki sözleşme barter sözleşme kapsamındadır ve maddi ödeme içermemektedir. Sözleşmedeki tüm haklar federasyonumuz faaliyetlerinde uçak bileti olarak kullanılmaktadır. Sonuç olarak; söz konusu uçuşta hiçbir bilete kabin yükseltme (upgrade ) işlemi yapılmamış, uçuş listemiz de Türk Hava Yolları yetkililerince yapılan açıklamaların aksine elektronik postalarla sabit olduğu üzere 17.05.2024 tarihinde Türk Hava Yolları yetkilileri ile paylaşılmıştır. Gerçeğe aykırı yapılan açıklamaları kabul etmek mümkün değildir."