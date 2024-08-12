Şırnak Silopi'de patlama sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

12 Ağustos 2024 17:36 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 17:38

Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işletmesine ait olan bir servis aracında meydana gelen patlama sonucunda ölü ve yaralı olurken olay yerine ekipler sevk edildi.

ŞIRNAK SİLOPİ SON DAKİKA PATLAMA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün Silopi'de servis aracında olan patlama sonrası 1 kişi ölürken 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklama şöyle oldu: