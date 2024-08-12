Şırnak Silopi'de patlama sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
12 Ağustos günü Şırnak'ın Silopi ilçesinde meydana gelen patlama sonucunda çok sayıda ölü ve yaralı olurken son dakika olayında son durum gündeme geldi. Maden işletmesine ait servis aracı seyir halindeyken patlama olurken Silopi ölüm haberleri araması da yükseldi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde maden işletmesine ait olan bir servis aracında meydana gelen patlama sonucunda ölü ve yaralı olurken olay yerine ekipler sevk edildi.
ŞIRNAK SİLOPİ SON DAKİKA PATLAMA ÖLÜ, YARALI VAR MI?
Bugün Silopi'de servis aracında olan patlama sonrası 1 kişi ölürken 8 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise konuyla ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Açıklama şöyle oldu:
"Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.
Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.
Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.
Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."