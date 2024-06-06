Şişli'de bir okulun mezuniyet töreninde dev ekran çöktü, yaralılar var

06 Haziran 2024 23:32 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:37

Bu akşam saat 22.15 sıralarında, Şişli'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan mezuniyet töreninde talihsiz bir olay yaşandı.

ELEV Vakfı Okulları'nın toplu mezuniyet töreninde sahnede fotoğraf çekimi sırasında dev bir led ekran düştü.

Olayda 6 kişi yaralanırken, bir vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

Yaralılar hemen hastaneye kaldırıldı.

ELEV Vakfı Okulları'nın sahibi Erkan Şahin gözaltına alındı.

Okul müdürü ve öğretmen ise de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.