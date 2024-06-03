Anne babalar dikkat! Okul bahçesinde görüldü: Çocuklarınızı mutlaka uyarın

03 Haziran 2024 11:25 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 11:25

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan yılanlar kent merkezlerine inmeye başladı. Yiyecek bulabilmek için yerleşim yerlerini seçen yılanlar halk arasında büyük paniğe neden oluyor.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren Fen Lisesi bahçesinde de büyük bir yılan görüldü. Durumu hemen belediyeye bildiren okul yönetimi yılanı gözlem altına aldı.

YILAN DOĞAYA SALINDI

Okul bahçesine gelen ekipler yılanı aparat yardımı ile çuvala koyarken daha sonra doğaya saldı. Vatandaşlar yangınlarda ve çeşitli olaylarda canla başla mücadele veren ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan uzmanlar, ailelere yılanların zehir olma ihtimaline karşın çocuklarını uyarmaları gerektiğini belirtti.