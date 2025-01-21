Sivas Yıldız Dağı otel patlamasında ölü, yaralı var mı? Son dakika olayında son durum bilgisi paylaşıldı

21 Ocak 2025 11:23 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:36

Bolu Kartalkaya otel yangını sonrasında bir acı haber de Sivas'tan geldi. Bugün erken saatlerde Sivas'ta bir otelde meydana gelen patlama sonrasında ölü ve yaralı olup olmadığı merak edildi. Son durum bilgisi geldi.

Bolu'dan sonra bir kötü haber de bugün Sivas​'tan geldi. Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde yaşanan patlama​ sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken nedenine dair araştırmalar sürüyor.

SİVAS PATLAMA MI OLDU, NEDEN SON DAKİKA?

21 Ocak günü Sivas'ta kayak merkezinde patlama meydana geldi. Sporcuların bulunduğu otelde çıkan patlama sonrasında 1 kişi ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürüldü.

SİVAS PATLAMA NEREDE, NEDEN OLDU SON DAKİKA?

Bugün erken saatlerde meydana gelen olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde oldu. İddialara göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların yer aldığı yerde patlama olurken 4 kişi yaralandı.

Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu belirtildi. Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bugün saat 09.20 sıralarında, Yıldızdağı Kayak Merkezinde Buruciye AŞ’ye ait otelin (Yıldızhan Otel) alt katında bulunan kadın kayak sporcularının dinlenme odasında nedeni henüz bilinmeyen küçük çaplı bir patlama meydana gelmiş, 2 kayak sporcusu ile 1 antrenör hafif şekilde, 1 antrenör ise elinde ve yüzünde ikinci derece yanıklar olacak şekilde yaralanmışlardır.

Yaralılar ambulans helikopter ve diğer ambulanslarla il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavilerine başlanılmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Otelde de herhangi bir yangın çıkmamıştır. Patlamanın nedeni ile ilgili Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerimizce tahkikata başlanmıştır."

SİVAS YILDIZ DAĞI PATLAMA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

Bugün meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 1’i ağır 4 kişi yaralandığı öğrenildi. Patlama sonrası yaralananların N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu ifade edildi.