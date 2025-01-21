Son dakika | Sivas'ta otelde patlama: Yaralılar var

21 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:00

Son dakika haberi: Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasının ardından şimdi de Sivas’ta kayak tesisinde sporcuların konakladığı otelde patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana gelen olayda, Sivas​ İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama​ sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

AMBULANS HELİKOPTER HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

SİVAS VALİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan patlamanın ardından Sivas Valisi Yılmaz Şimşek TGRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Şimşek, "Kayak sporcularının giyinme odasında çakmak çakıldıktan hemen sonra bir patlama meydana geliyor. Bir antrenör yaralanıyor. Otelimizde yangın yoktur ya da herhangi bir sorun yoktur. Ufak çatlı bir patlama. Patlamanın sebebi araştırılıyor. Ağır yaralı kimse yok" ifadelerini kullandı.