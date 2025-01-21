Bolu'da facianın yaşandığı otelin gecelik ücreti dudak uçuklattı! Son paylaşımları da gündem oldu

21 Ocak 2025 11:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 11:34

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bulunan Grand Kartal isimli otelde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlerin otelin üst katını yuttuğu yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı. Öte yandan facianın yaşandığı otelin gecelik ücreti ve sosyal medya hesabından yapılan son paylaşımı gündem oldu.

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 237 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel'inde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı.

ÇARŞAFLARI BAĞLAYIP PENCEREDEN İNDİLER

Gece yarısı başlayan yangın​, otelin ahşap kaplamalı dış cephesi nedeniyle hızla yayıldı. Yangın sırasında panikleyen bazı kişiler, çarşafları birbirine bağlayarak pencerelerden aşağı inmeye çalıştı. Pencerelerden yardım isteyenlerin olduğu da bildirildi.

6 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Yaşanan faciayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 6 cumhuriyet başsavcısının görevlendirildiğini ve 5 kişilik bilirkişi heyetinin oluşturulduğunu duyurdu.

"KÖROĞLU DAĞLARI SENİ ÇAĞIRIYOR"

Facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in otelin sosyal medya hesabından yangından saatler önce paylaşılan bir gönderi sosyal medyada gündem oldu. Grand Kartal Otel'in Instagram hikayesinde "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" diyerek reklam yaptığı belirlendi.

GECELİK ÜCRETİ DİKKAT ÇEKTİ

Grand Kartal Otel'in gecelik ücreti de sosyal medyada gündem oldu. Türkiye'nin en çok kullanılan otel ve konaklama ücretlerinin bakıldığı sitede yapılan aramada; büyük bir facianın yaşandığı Grand Kartal Otel'in gecelik ücretinin 34 bin TL'den başladığı görüldü.