Mahsun Kırmızıgül Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla şok yaşadı! Apar topar kızıyla İstanbul'a döndü

21 Ocak 2025 10:32 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 10:36

Mahsun Kırmızıgül, okulların ara tatile girmesiyle beraber kızıyla beraber Kartalkaya'ya gitti. Kırmızıgül, konakladığı otelin yanındaki otelin yanmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül​, 8 yaşındaki kızı Lavin ile beraber yarıyıl tatili için Kartalkaya'ya gitti. Kızıyla birlikte dün gündüz eğlenceli vakit geçiren Kırmızıgül; "Tüm çocuklar aileleri ile tatilde, biz de Lavin'le geldik. Geçen yıl da buradaydık. Burası kayak yapmayı da öğrendiğim yer. Bu arada Lavin de yeni yeni öğreniyor. Her şey çok güzel gidiyor" dedi.

KARTALKAYA'DAKİ YANGINLA BÜYÜK KORKU YAŞADI

Mahsun Kırmızıgül, kaldığı otelin yanında çıkan yangınla büyük şok yaşadı. Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı ahşap kaplamalı otelde ilk belirlemelere göre; 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi ise yaralandı. Bolu Belediye Başkanı Özcan "Hala ulaşılamayan çok sayıda oda var" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dilerken "Hepimiz büyük bir şok yaşadık. Çok üzgünüm. Büyük bir acı. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Mahsun Kırmızıgül, çıkan yangın​ sonrası büyük korku yaşadı. Kızıyla birlikte tatili kısa kesen Mahsun Kırmızıgül, ilk uçakla İstanbul'a geri döndü. Mahsun Kırmızıgül, sık sık çıkan yangınla ilgili otel yönetiminden bilgi aldığı aktarıldı.