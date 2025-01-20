Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek önce senaryoyu ifşa etti şimdi ise tüm tüyoları paylaştı

20 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 17:05

Kızılcık Şerbeti dizisi reyting rekorları kırmaya devam ederken, dizide Nilay rolüyle yer alan Feyza Civelek, tüm senaryoyu paylaştı. Katıldığı programda diziyle ilgili açıklamalar yapan Feyza Civelek, oynadığı Nilay karakterinin açılacağını yineledi.

Başrolünde Evrim Alasya​, Sıla Türkoğlu​ ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​, yeni sezonda da rakiplerini geride bırakmayı başardı. Son bölümde Feyza Civelek​'in oynadığı Nilay​ karakteri, yoğun bakımdan çıkarak ailesinin yanına dönmeyi başardı. Feyza Civelek katıldığı programda karakteriyle ilgili tüyolar da vererek önemli açıklamalara imza attı.

FEYZA CİVELEK'TEN TÜYOLAR GELDİ, İZLEYİCİ ŞAŞIRDI KALDI

Sibel Arna’nın YouTube programı “Ne Olursan Ol Rahat Ol”’a konuk olan Feyza Civelek, oynadığı Nilay karakteri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Civelek, “Bu sezon bitmeden Nilay tesettürden çıkabilir” diyerek karakterdeki hakkında değişimi paylaştı. Feyza Civelek daha önceki bir röportajında da Nilay’ın hamilelik sonrası da değişimlerinden bahsetmiş ancak bu değişim gerçekleşmemişti.

FEYZA CİVELEK SENARYOYU DA İFŞA ETTİ

Feyza Civelek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda elindeki senaryoyu paylaştı. Söz konusu senaryoda; Firaz (Batuhan Bozkurt Yüzgüleç) karakterinin, Nursema'ya (Ceren Karakoç) aşkını itiraf ettiği sahnelerin olacağı görüldü.

Feyza Civelek daha önce annesinin senarist olmasından dolayı 'torpilli' olduğu iddialarına, "Çok karşılaştım ama meyve veren ağaç taşlanır, insanlar oyunculuğumu görünce torpilli olmadığımı anlıyor. Ancak çok yıpratıcı ve zorlayıcı dönemlerim oldu." diyerek cevap vermişti.