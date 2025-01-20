Ayşe Barım soruşturmasında yeni gelişme! Oyuncu Deniz Işın ifadeye çağrıldı

20 Ocak 2025 15:35 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:44

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya ifadeye çağrılırken, oyuncu Deniz Işın da mağdur sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

İstanbul​ Cumhuriyet Başsavcılığınca menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın 21.01.2025 günü saat 11’de mağdur sıfatı ile ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldı.

DENİZ IŞIN DA İFADEYE ÇAĞRILDI

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur olarak ifadeye çağrıldı. Işın, Ayşe Barım ile ilgili, "Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

Deniz Işın paylaşımında, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı.” dedi.

Dizi ve film sektöründe tekelleşme ve zorbalık iddialarının ardından menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmıştı. İlk olarak iddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya ifadeye çağrılmış ve ünlü oyuncu hakkındaki iddiaları reddetmişti.