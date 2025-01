Serenay Sarıkaya ile Ayşe Barım olayı büyüyor! Oyuncular ikiye bölündü, iddialar gündem oldu

10 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:06

Rekabet Kurumu’nun sektörde faaliyet gösteren oyuncu, menajer ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma sonrası kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanmaya yönelik yazı oyuncuları ikiye böldü. Sosyal medyada söz konusu tekelleşmeyi sağlayan kişinin ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım olduğu, oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım’ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, Barım hakkındaki iddiaları yalanlayarak, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Konuyla ilgili ilk paylaşımı Farah Zeynep Abdullah yaparken, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci’den de ‘’tekelleşmeye’’ tepki gösterdi.

SERENAY SARIKAYA​ VE AYŞE BARIM'DAN ORTAK AÇIKLAMA

TV100 yazarı Fuat Uğur’un yazısında; isim vermeden, kadın menajerin kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı ve birçok oyuncunun işini engellediği iddia edilmişti. Sosyal medyada menajerin Ayşe Barım, ismi geçen oyuncunun ise Serenay Sarıkaya olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili Ayşe Barım’dan açıklama gelirken, aynı menajerlik şirketine bağlı olmayan oyuncuların paylaşımları dikkat çekti.

ID İletişim'den yayınlanan açıklamadaysa sosyal medyadaki iddialar​ yalanlandı. Ajansın açıklaması şöyle: "Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye’nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye’deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir. Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. "Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz." "Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadelerine yer verdi.

OYUNCULAR İKİYE BÖLÜNDÜ

ID İletişim ile çalışan Aslı Enver, Aslıhan Gürbüz, Bergüzar Korel, Birce Akalay, Ceyda Düvenci, Hazal Kaya, Ezgi Mola, Metin Akdülger, Hande Erçel, Merve Dizdar, Mert Yazıcıoğlu ve Sinem Kobal gibi isimler ID İletişim'in paylaşımını sosyal medya hesabından paylaşarak, çıkan iddialara ateş püskürdü.

Daha sonra Burcu Biricik konuyla ilgili paylaşım yaparak "O koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük" dedi. Burcu Biricik'in paylaşımına ilk destek ise Afra Saraçoğlu'ndan geldi.

METİN AKDÜLGER'DEN SERENAY SARIKAYA'YA DESTEK

Metin Akdülger, "Not: Özgür irademle yazdım, kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." şeklinde not düşen Akdülger, iddiaların odağındaki Serenay Sarıkaya'ya da destek oldu.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH VE BERGÜZAR KOREL BİRBİRİNE GİRDİ

Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya iddiaları sonrası Farah Zeynep Abdullah, "Haydi bakalım, kolay gelsin" ifadeleriyle alıntılayarak, X hesabından paylaştı. Bergüzar Korel'in Serenay Sarıkaya'ya destek verdiği paylaşıma "Nerede kadın dayanışması" yazısına da tepki gösteren Farah Zeynep Abdullah, "Kadın dayanışması ha. Bütün kadınlar eşittir ama bazıları diğerlerinden daha eşittir" şeklinde tepki gösterdi.

DENİZ IŞIN SERENAY SARIKAYA'YA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Deniz Işın, Serenay Sarıkaya'yı hedef alarak, "Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı." sözleriyle çok konuşuldu.

HAZAL KAYA SOSYAL MEDYADA LİNÇ EDİLDİ

Hazal Kaya, kendisinin de bağlı olduğu menajerlik şirketi ID iletişim, kurucu ortağı Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Barım ve Sarıkaya'ya destek veren Kaya; "Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz" dedi.

Hazal Kaya'ya sosyal medyada tepki yağarken, herkes Hazal Kaya'nın adı Nilperi Şahinkaya ile şiddet olaylarına karışan Burak Deniz ile yakın arkadaş olması o dönem konu hakkında hiç konuşmamasına değindi. Ayrıca eşi Ali Atay'ın seti olan Leyla ile Mecnun'da da yaşanan şiddet olayı hatırlatılarak o dönem Ali Ata'ın hiç konuşmamasına da tepki gösterildi.

ÜMİT ERDİM'İN TEPKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Ümit Erdim de konu hakkında paylaşım yaparak, "Ben 6 yıl önce bunları söylediğimde bana 'Zayıflayınca iş bulamadı o yüzden öyle konuşuyor" dediler. Herkese günaydın. " diyerek tepkisini gösterdi.

MELİSA SÖZEN'İN PAYLAŞIMI ŞOKE ETTİ

MELEK BAYKAL'IN YILLAR ÖNCEKİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Melek Baykal Merve Kayaalp ve Seda Fettahoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından yaptığı paylaşım yıllar sonra tekrar gündem oldu. Instagram hesabından yaşanan kayıplara isyan eden Melek Baykal, "Çok kırgınım, kızgınım ve üzgünüm. Gencecik oyuncu arkadaşımız daha birkaç gün önce parkta ölü bulundu… Çantasından çıkan antidepresan ilaçlarını görünce canım acıdı… İş bulamayan binlerce hayali, hayatı en önemlisini ışığı kendi elimizle mezara sokuyoruz. Her sezon dizilerde oynayan, her filmde kendi eşrafıyla çalışan, her işte torpili ile yer alan herkes Seda Fettahoğlu'nun ölümünden sorumlu… Cast direktörünün kendi castını yaptığı dizide kendi oyuncularını oynatması, kendi arkadaşına torpil yapması, ışığı olmadığı halde magazinin star yaptığı, hiçbir eğitiminin olmadığı milyonlarca dizide oynasa da gerçek sanatçı olamayacak herkes Seda'nın ölümünden sorumlu… Çok isterdim seni daha yakından tanımak ama maalesef yolumuz hiç kesişmedi umarım aynı karanlıkta olan oyuncu arkadaşlarımızla yolumuz ışıltılı yollarda kesişir" demişti.