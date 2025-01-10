Ankaralı Turgut'un bir çocuğu daha ortaya çıktı

10 Ocak 2025 09:22 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 09:22

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın kızı Eylem Boran, katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eylem Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğu olduğunu belirtti.

Ünlü türkücü Ankaralı Turgut​'un vefatının ardından çocukları arasında mezar taşı krizi yaşandı. Kızları Özle Sülü ve Eylem Boran arasında mezar taşına yazılan "Canım babam" yazısı nedeniyle sosyal medya üzerinden birbirine girdi. Eylem Boran, katıldığı televizyon programında türkücünün imam nikâhlı eşinden bir kız çocuğu daha olduğunu ve bu çocuğun da mirasçı olduğunu açıkladı.

ANKARALI TURGUT'UN BİR ÇOCUĞU DAHA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Katıldığı programda konuşan Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, "Babamın annemden 5 çocuğu var, ancak imam nikahlı eşinden bir kız kardeşimiz daha olduğunu öğrendik. O kardeşimiz de 16 yaşında ve mirasçı. Babam, Çorumlu olan bu kadınla dini nikah kıymış ve ona Ankara’da bir ev tutmuştu. Kardeşim hiçbir zaman babama nankörlük yapmadı, o yüzden o da hakkını alacak" dedi.

ANKARALI TURGUT'UN ÇOCUKLARI BİRBİRİNE GİRDİ

Ankaralı Turgut'un kızları babalarının mezar taşı sebebiyle birbirine girdi. Özlem Sülü, Eylem Boran'ın babasının mezar taşına yazdırdığı "Canım Babam" yazısına sitem ederek, "Sadece senin babam değil, onun beş evladı var. Sen 'Babam' yazdırdıkça ben 'Babamız' yazdıracağım. Bırak da babam mezarında rahat uyusun" ifadelerini kullanmıştı. Özlem Sülü'nün yazdırdığı "Canım babamız" yazısının üstünü kapatan Eylem Boran da sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.