Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'

21 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:39

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınında söndürme çalışmaları devam ederken facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 10 kişiye mezar olan otel yangınından kurtulmak isteyenler ise odalardaki çarşafları birbirine bağlayarak camdan aşağıya inmeye çalıştı.

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var

Kartalkaya Kayak Merkezinde bir otelin restoran​ bölümünde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP CAMDAN SARKTILAR

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.