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Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin'

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 09:29 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 09:39
Kartalkaya&#039;da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: &#039;İnemiyoruz, yardım edin&#039;

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 10 kişinin öldüğü 32 kişinin yaralandığı otel yangınında söndürme çalışmaları devam ederken facianın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 10 kişiye mezar olan otel yangınından kurtulmak isteyenler ise odalardaki çarşafları birbirine bağlayarak camdan aşağıya inmeye çalıştı.

Kartalkaya Kayak Merkezinde bir otelin restoran​ bölümünde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi. Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi.Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları birbirine bağlayıp camdan sarktılar: 'İnemiyoruz, yardım edin' - 1. Resim

ÇARŞAFLARI BİRBİRİNE BAĞLAYIP CAMDAN SARKTILAR 

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir kişinin yangından kurtulmak için çarşafları birbirine bağlayarak aşağı atladığı görüldü. Ayrıca aynı binanın başka bir penceresinden sarkıtılmış çarşaflar da dikkat çekti. Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.
Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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