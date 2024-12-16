Sivas ve Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 16 Aralık kar yağışı etkili oluyor

16 Aralık 2024 12:26 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 16 Aralık günü Sivas ve Kayseri'de kar yağışı gerçekleşiyor. Olumsuz hava koşulları sebebiyle valilikler okullarda eğitime ara veriyor. Bugün için Sivas'ta okul tatil duyurusu gelmedi.

Ülkemizde hakim olan düşük sıcaklıklar sonrasında kar​ yağışı bazı bölgelerde etkili oldu. Çorum​'un Bayat ilçesi, Rize​'nin Çamlıhemşin ilçesi dahil olmak üzere birkaç ilçede okullarda eğitime ara verildi.

Öğrencilerin gözü ise Sivas ve Kayseri'de okulların tatil durumuna çevrildi.

SİVAS'TA VE KAYSERİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas Valiliği tarafından şu an için okul tatil duyurusu gelmedi. 16 Aralık Pazartesi günü Sivas'ta etkili olan kar yağışı devam ederken okullarda eğitime devam ediliyor.

Olumsuz hava şartlarının olması halinde valilikler tatil duyurusu yapıyor.

16 Aralık günü Kayseri'de sıcaklıklar 3 derece olurken karla karışık yağmur devam ediyor. Kayseri Valiliği tarafından okullar şu an için tatil edilmedi.

Kayseri'de günün hava durumu raporu şöyle:

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

16 Aralık Pazartesi günü Artvin Şavşat Kaymakamlığından okul tatil duyurusu geldi. Buna göre Şavşat'ta bugün okullar tatil edildi.

BoluGöynük, Mudurnu, Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde, Çorum'un Bayat ilçesinde, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde 16 Aralık günü okullarda eğitime ara verildi.

17 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağına dair şu an için herhangi bir açıklama bulunmuyor. Akşam saatlerinde havanın kötüleşmesi halinde valiliklerden tatil kararı gelebilir. Yeni bir karar gelmesi halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.