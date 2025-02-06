Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan'ın istatistikleri! Daha önce yönettiği BJK maçları gündem oldu

06 Şubat 2025 11:49 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 12:09

Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapsamında Sivasspor-Beşiktaş maçı oynanacak. Sivasspor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu TFF tarafından açıklandı. Karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ali Şansalan'ın yönettiği Beşiktaş maçları ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Deneyimli hakem kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 21 maçını yönetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 23. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmaların hakem kadrosu açıklandı.

Futbolseverler tarafından 8 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak olan Sivasspor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Sivasspor-Beşiktaş maçını hakem Ali Şansalan yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise karşılaşmada Candaş Elbil ile Mehmet Salih Mazlum görev alacak.

Maçın dördüncü hakeminin ise Ömer Tolga Güldibi olacağı duyuruldu.

ALİ ŞANSALAN'IN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Ali Şansalan kariyeri boyunca toplam 21 Beşiktaş karşılaşmasında görev aldı.

Deneyimli hakemin yönettiği bu karşılaşmaların 14'ünü Beşiktaş kazanırken, 2'sinde ise rakipleri galip geldi. 5 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Ali Şansalan bu karşılaşmalarda Beşiktaş'a toplam 52 sarı kart gösterdi. Henüz hiç kırmızı kart göstermeyen deneyimli hakem siyah-beyazlılara 21 maçta sadece 2 penaltı verdi.

Beşiktaş'ın Ali Şansalan'ın yönettiği son 5 maçının istatistikleri şöyle: