Sivasspor-Beşiktaş maçının hakemi kim olduğu açıklandı! Halil Umut Meler'in yönettiği maçlar

06 Ocak 2025 13:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 13:44

Ziraat Türkiye Kupası grup elemeleri başlıyor. İlk karşılaşmalar kapsamında 7 Ocak 2025 Salı günü Sivasspor-Beşiktaş karşı karşıya gelecek. TFF tarafından Sivasspor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olacağı duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) D grubunda yer alan Beşiktaş​ ilk karşılaşmalar kapsamında Sivasspor​ ile 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın başlamasına saatler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından hakemin kim olacağı duyuruldu.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Sivasspor-Beşiktaş karşılaşmasının hakemi TFF'nin açıkladığı bilgilere göre Halil Umut Meler​ olacak.

Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Hüseyin Aylak yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Gürcan Hasova maçta görev alacak.

HALİL UMUT MELER'İN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın bu zamana kadar 24 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmanın 9'unda siyah-beyazlılar, 10'unda rakipleri sahadan galibiyet ile ayrılırken 5 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş bu maçlarda toplam 63 sarı, 3 sarıdan-kırmızı ve 5 kırmızı kart gördü. Sadece 3 penaltı kullanan Beşiktaş son 5 karşılaşmanın ise sadece 1'inde galibiyet aldı.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor-Beşiktaş maçı yarın (7 Ocak 2025 Salı) saat 19.00'da oynanacak.

Karşılaşmada Sivasspor'dan Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu ve Erdem Güleç sakatlıkları nedeniyle forma giymeyecek.

Beşiktaş'ta ise Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi'nin sakatlığı bulunuyor.

SİVASSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan Sivasspor-Beşiktaş maçı ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.