Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un yoğun bakımda tedavisi devam ediyor
Başarılı teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun'un yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakıma kaldırılmasının ardından sağlık durumunda yaşanan bir gelişmenin olup olmadığı gündem oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un mevcut teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı.
Almina Tude Uygun'un hastaneye kaldırılmasının ardından vatandaşlar tarafından sağlık durumu merak edilmeye başlandı.
ALMİNA TUDE UYGUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Almina Tude Uygun'un şeker komasına girdiği ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Genç kızın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.
ALMİNA TUDE UYGUN KİMDİR?
28 yaşındaki Almina Tude Uygun, futbol dünyasının Asker Bülent'i olarak tanınan Bülent Uygun'un kızıdır.
Yıllarca diyabet hastalığı ile mücadele eden Almina Tude Uygun, 2025 yılında "sadi-s" ameliyatı oldu.
Ameliyatın ardından 500 civarında olan şekeri normale döndü ve 25 kilo verdi.