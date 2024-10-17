Sivas'ta depremin beklenip beklenmediği hakkında uzmanlar açıklama yaptı

17 Ekim 2024 17:44 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:58

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre bugün Sivas'ta 10 dakika arayla art arda 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Sivas'ta deprem bekleniyor mu sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bugün Sivas​'ta saat 11.29 sıralarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan bilgilere göre ikinci deprem ise 10 dakika sonra saat 11.39'da 4,1 büyüklüğünde oldu.

Art arda gerçekleşen sarsıntıların ardından vatandaşlar Sivas'ta deprem bekleniyor mu sorusunun cevabını merak etti.

SİVAS'TA DEPREM BEKLENİYOR MU?

Prof. Dr. Naci Görür tarafından Sivas'ta gerçekleşen depremlerin ardından açıklama yapıldı.

Görür açıklamasında "Sıvas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 dlgerl 4,2. Depremler Merkezl Andolu Fay Zonu icinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yonlu, dogrultu atimli. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir" ifadelerini kullandı.

Sıvas’ın doğusunda iki deprem oldu. Biri 4,7 dlgerl 4,2. Depremler Merkezl Andolu Fay Zonu icinde (CAFZ). Zon oligosenden beri aktif. Sol yonlu, dogrultu atimli. Erzlncan-Mersin’ e kadar uzanıyor ve kayseri’den geçiyor. Büyük deprem de üretebilir. Ecemiş Fayı olarak da bilinir pic.twitter.com/UiD0qpbc9R — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur)

Deprem Uzmanı Serkan İçelli ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu fayın daha büyük bir deprem üretmesini bekleyemeyiz" dedi.

İçelli açıklamasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Daha fazla 5, 5.5 gelebilir. Böyle yıkıcı depremler üretemez. Zaten ölü diye tabir ettiğimiz eski bir fay. Bu eski fay harekete geçti. Yırtılmayan yerde tekrar yırtılmış oldu. Burası oldukça rahatladı diyebiliriz. Yine 5 ve 5.5’i aynı fay üzerinde bekleyebiliriz. Çok panik yapacak bir durum yok" dedi.

SİVAS'TA YIKILAN BİNA VAR MI, KAÇ TANE?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından açıklanan bilgilere göre ilk belirlemelerde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuyla ilgili açıklamasında "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.