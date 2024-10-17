Sivas’ta fay hattının geçtiği yerler gündeme geldi

17 Ekim 2024 12:33 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:36

Sivas'ta 10 dakika arayla 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde iki depremin meydana gelmesinin ardından Sivas fay hattının geçtiği yerler ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Son dakika | Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde deprem: 10 dakika arayla 4 deprem oldu

Son dakika | Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde deprem: 10 dakika arayla 4 deprem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, Sivas​'ta saat 11.29 ve 11.39'da meydana gelen depremler, yerin yaklaşık 10,57 ve 22,98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

SİVAS’TA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

Sivas ili, doğrudan ana fay hatlarının üzerinde bulunmamakla beraber çevresinde bulunan aktif büyük fay hatları nedeniyle deprem​ riski taşımakta. Sivas’ta etkili olan fay hatları şu şekildedir;

Kuzey Anadolu Fay Hattı: Sivas’ın kuzeyinde bulunan Suşehri ve Zara gibi ilçeler bu fay hattına yakındır.

Doğu Anadolu Fay Hattı: Sivas’ın doğusunda bulunan Doğu Anadolu Fay Hattı​, merkeze uzak bir konumdan geçmekte.

SİVAS’TA FAY HATTI BULUNUYOR MU?

Sivas, Türkiye’nin önemli deprem bölgelerinden biri olmasına rağmen doğrudan birinci derece aktif fay hattı üzerinde bulunmuyor. Ancak Sivas çevresinde aktif fay hatları mevcuttur. Bu nedenle deprem riski tamamen yok sayılmıyor.

SİVAS’TA DEPREM RİSKİ EN FAZLA OLAN YERLER

Sivas merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla, Divriği, 3.derece riskli deprem bölgesinde bulunuyor.

SİVAS’I ETKİLEYEN EN YAKIN FAY HATTI HANGİSİDİR?

Sivas’ı etkileyen en yakın aktif fay hattı, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğu uzantısıdır.