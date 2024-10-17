Son dakika | Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde deprem: 10 dakika arayla 4 deprem oldu

17 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:05

Son dakika haberi: Malatya'dan sonra şimdi de Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri duyurdu, bölgede üst üste 4 deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Türkiye deprem risk haritası güncellendi! En riskli iller tek tek açıklandı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

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Son dakika haberine göre, AFAD Sivas​'ta 4.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 10.57 kilometre olarak kaydedildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Korkutan sarsıntının ardından Sivas'ta üç deprem daha meydana geldi. AFAD 3.3, 3.1 ve 4.1 büyüklüğünde üç deprem daha olduğunu kaydetti.

SİVAS VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını söyleyerek "Tüm ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı" dedi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."