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Son dakika | Sivas'ta 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde deprem: 10 dakika arayla 4 deprem oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 12:05

Son dakika haberi: Malatya'dan sonra şimdi de Sivas'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ilk verileri duyurdu, bölgede üst üste 4 deprem kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen deprem korkuya neden oldu.

Son dakika haberine göre, AFAD Sivas​'ta 4.4 büyüklüğünde deprem​ meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden de hissedilen depremin derinliği 10.57 kilometre olarak kaydedildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER 

Korkutan sarsıntının ardından Sivas'ta üç deprem daha meydana geldi. AFAD 3.3, 3.1 ve 4.1  büyüklüğünde üç deprem daha olduğunu kaydetti. 

SİVAS VALİSİNDEN AÇIKLAMA 

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını bildirdi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Sivas'ta meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını söyleyerek "Tüm ekiplerimiz saha çalışmalarına başladı" dedi. 

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."

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Kaynak: Tgrthaber.com
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Aylin17 Ekim 2024 11:42

Umarım herkes sağ salimdir böyle bir şey yaşamak hiç iyi değil

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