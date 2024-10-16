Türkiye deprem risk haritası güncellendi! En riskli iller tek tek açıklandı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

16 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 16:20

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye deprem risk haritası da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası gündeme oturdu. Bu haritayla "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu da yanıtlanıyor. İşte il il risk haritası...

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Malatya​'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok vatandaş Türkiye deprem risk haritasını araştırmaya başladı. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından paylaşılan Türkiye deprem risk haritası ile yanıt buldu. Yaşanan şiddetli depremin ardından Türkiye'deki fay hatları nerelerde, Doğu Anadolu fay hattı​ hangi şehirlerden geçiyor? soruları gündem oldu. İşte il il risk haritası...

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ​ TAŞIYAN YERLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN YERLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN YERLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Türkiye'nin doğusunda olan doğrultu atımlı bir fay hattıdır. Anadolu Levhası ile kuzeye doğru hareket eden Arap Levhası arasındaki dönüşüm tipi tektonik sınırı oluşturur. İki levhanın göreli hareketlerindeki fark, fay boyunca sol yanal harekette kendini gösterir. Doğu ve Kuzey Anadolu fayları, Avrasya Levhası ile devam eden çarpışma nedeniyle sıkıştırılan Anadolu Levhasının batıya doğru hareketini birlikte barındırır.

Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlayıp Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son bulur.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.