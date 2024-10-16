Malatya depremi öncesinde Android deprem uyarı sisteminden "5.6 şiddetinde sarsıntı" bildirimi geldi

16 Ekim 2024 14:13 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:26

Bugün Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem korku dolu anlar yaşattı. Android telefonlara gelen Deprem ağı uygulaması bildirimi ise gündeme geldi. Depremden bir süre önce telefonlara gelen "5.6 şiddetinde deprem" uyarısı yapıldı.

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16 Ekim Çarşamba günü Malatya​ merkezli deprem​ Şanlıurfa​, Batman​, Mardin​ ve Elazığ gibi illerde de hissedildi. 10.46'da olan sarsıntıdan 10 saniye önce ise Deprem Ağı uygulamasından deprem uyarı bildirimi geldi.

Vatandaşlar Deprem Ağı uygulaması nedir, nasıl çalışıyor araştırmaya başladı.

BATMAN'DA SARSINTI ÖNCESİ DEPREM AĞI UYGULAMASINDAN BİLDİRİM Mİ GELDİ?

Bugün Malatya'da olan 5.8 şiddetindeki deprem öncesinde Android sistemli telefonlara "Sarsıntıyı hissetmiş olabilirsiniz. Yaklaşık 216,0 km uzaklıkta, ilk tahminlere göre 5,6 büyüklüğünde." uyarısı geldi. X platformunda "Batman Burada" hesabına gelen kullanıcı yorumları ise bildirimin depremden 10 saniye önce telefonlara geldiği yönünde oldu.

Deprem ağı uygulamasının daha öncelerde de depremden birkaç saniye önce uyarı bildirimi göndermesi dikkatlerden kaçmadı.

Vatandaşlar, sosyal medya hesabında bildirimin ekran görüntüsünü atarak "Önceden uyarı verdi" ifadelerini kullandı.

DEPREM AĞI UYGULAMASI NEDİR, NASIL ÇALIŞIYOR?

Android telefonlarda bulunan uygulama gerçek zamanlı sarsıntıları önceden algılıyor ve hissetmeden 10 saniye önce size haber veriyor. Telefonlarda bulunan ivmeölçerler aracılığıyla sarsıntı tespit edilebilirken bazı kullanıcılara sarsıntıdan birkaç saniye öncesinde bildirim gidiyor.

Bazı kullanıcılara bildirim gitmezken genel amacı sarsıntı öncesinde vatandaşlı uyarmaktır.

Uygulamanın sisteminde kayıtlı olan yerler şöyle:

Japonya, Türkiye, Ekvator, Dominik Cumhuriyeti, İspanya, Kolombiya, Venezuela, Kosta Rika, Arjantin, Yunanistan

Yeni Zelanda, Peru, Nikaragua, İtalya, Meksika, Çin, Şili, Hindistan, Endonezya, ABD, Hırvatistan.

DEPREM UYARI SİSTEMİ NASIL AÇILIR ANDROİD?

Sarsıntıları birkaç saniye öncesinden öğrenmek için "Ayarlar" kısmına gidiniz.

Konum, Gelişmiş, Deprem uyarıları işaretlemelerini yaptıktan sonra sistem aktif olmuş olacaktır.