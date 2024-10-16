Hangi illerde okullar tatil edildi? Listeye bir il daha eklendi

16 Ekim 2024 13:22 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:30

Bugün Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem endişeli anlar yaşattı. Malatya, Şanlıurfa ve Batman'da okullarda eğitime ara verilirken Batman'da okullar tatil mi merak edilmişti.

Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Malatya Depreminin ardından Diyarbakır'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesine göre bugün Kale​ ilçesinde 5.9 şiddetinde deprem​ meydana geldi.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşamasının ardından gözler Valilik açıklamasına çevrildi. Binlerce öğrenci okullar​ tatil​ mi araştırmaya başladı.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ 16 EKİM?

Malatya​'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremle beraber tatil haberleri de geldi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Kale İlçemizde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla İlimiz genelinde 16 Ekim 2024 tarihi itibariyle resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarının tüm kademelerinde eğitim - ögretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir!"

Bir diğer duyuru da Şanlıurfa'dan geldi. Hasan Şıldak sosyal medya hesabından "Bugün Malatya’da meydana gelen ve İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle resmi ve özel eğitim kurumlarının bütün kademelerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." açıklamasını yaptı

Elazığ'da da okullar tatil edilirken Valilikten "Valimiz Numan HATİPOĞLU’nun talimatıyla yaşanan deprem sonrası ilimizde eğitime 1 gün (16 Ekim Çarşamba) ara verilmiştir." açıklaması geldi.

Buna göre 16 Ekim günü Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Malatya'da bugün eğitime ara verildi.

YARIN BATMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ 17 EKİM?

Batman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre deprem sonrasında Batman'da da okullar tatil edildi.

Açıklamada "Bugün Malatya ilinde meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

16 Ekim günü ara verilen eğitime 17 Ekim günü devam edilip edilmeyeceğine dair duyuru henüz gelmedi.