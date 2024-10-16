Deprem sonrasında vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı

16 Ekim 2024 14:57 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:59

Türkiye’nin deprem risk haritası araştırmaları hız kazandı. Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

AFAD​ tarafından yayınlanan Türkiye deprem risk haritasıyla vatandaşlar, evlerinin altında fay hattı​ olup olmadığını kontrol ederken Türkiye’de bulunan fay hatlarının nerelerde olduğu sorusuna da yanıt buluyor.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU? NASIL SORGULANIR?

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem bölgesi olduğu ve fay hattı geçen sokaklar kontrol edilebiliyor.

HANGİ İLLERDE FAY HATTI YOK?

Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu illerin arasında Ankara, Antalya, Sinop ve Zonguldak yer alıyor.

OTURDUĞUM YERİN ZEMİNİ SAĞLAM MI?

AFAD'ın e-devlet sistemi üzerinden yayınladığı “Deprem Riski Sorgulama” sekmesiyle evinizin depreme dayanıklı olup olmadığını sorgulanabilir.