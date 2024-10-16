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Yıkıcı deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler açıklandı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Ekim 2024 14:01 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:03
Yıkıcı deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler açıklandı

Malatya’da 5.9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından yıkıcı deprem riskinin yüksek olduğu bölgeler ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, bölgede daha büyük bir deprem beklemediğini açıkladı.

Malatya’nın Kale​ ilçesinde 16 Ekim Çarşamba (bugün) sabah 10.46 sularında yaşanan depremElazığ​, Adıyaman​ ve Diyarbakır başta olmak üzere çevre illerden hissedildi.

YIKICI DEPREM RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU BÖLGELER HANGİLERİ?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Doğu ve Orta Anadolu bölgesinde stres değişikliği olduğunu belirten uzmanlar, Bingöl çevresi, Bingöl-Palu, Elazığ-Çelikhan, Erzincan ovasının doğusu Hatay’dan Hakkari’ye uzanan bölgenin yıkıcı deprem riskinin olduğu bölgeler olduğunu açıkladı.

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TÜRKİYE’DE 1.DERECE DEPREM RİSKİ HANGİ İLLERDE YÜKSEK?

Türkiye’de deprem riskinin yüksek olduğu 1.derece deprem bölgesi olan iller arasında Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay yer alıyor.

TÜRKİYE’DE 3.DERECE DEPREM RİSKİNİN OLDUĞU İLLER

Türkiye'de 3.derece deprem bölgesinde bulunan iller arasında Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun,  Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep’in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir yer alıyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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