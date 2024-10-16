Malatya depreminin kaç saniye sürdüğü vatandaşın gündeminde yer aldı

16 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:39

Kandilli Rasathanesi verilerine göre bugün Malatya'nın Kale ilçesinde 5.8 şiddetinde deprem oldu. Korkutan sarsıntının kaç saniye sürdüğü de merak ediliyor. Vatandaşlar sarsıntı sonrasında kendilerini sokağa attı.

16 Ekim Çarşamba günü 10.46'da hissedilen sarsıntı endişeli anlar yaşatırken ne kadar sürdüğü de gündeme geldi. Sarsıntı sonrasında vatandaşlar sokaklara çıkarken okullarda da eğitime ara verildi.

Deprem​ anına ait görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor.

MALATYA​ DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

5.8 şiddetli depremden sonra Habertürk muhabiri Veysi İpek "10.47 sularında bir deprem olduğunu söyleyebiliriz. Çok şiddetliydi. 20-25 saniye sürdü. Maraş depremi kadar olmadığını söyleyebiliriz. Elazığ, Mardin, Batman'da da hissedildi" ifadelerini kullanmıştı.

Malatyalı vatandaşlar da sarsıntının yaklaşık 20 saniye devam ettiğini bildirdi.

NACİ GÖRÜR MALATYA DEPREMİ AÇIKLAMASI

AFAD verilerine göre Kale ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Yer Bilimci ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı:

"Akuşağı-Kale/Malatya'da deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok"

"Akuşağı-Kale/Malatya'da 6,0 büyüklüğünde deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde. Biliyorsunuz 2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bugün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok. Elazığ'daki ve Malatya'daki hemşehrilerime duyuru: Malatya ve Elazığ yörelerinde DAF üzerinde afet boyutunda bir deprem beklemiyorum ama son depremlerde zarar gören, hasar gören binalardan uzak durun. Bunlarda yıkım olabilir. Geçmiş olsun"