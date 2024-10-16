Depremin şiddetini gösteren en net anlar! Elazığ'da büyük panik
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Ekim 2024 14:17 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:19
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerdeki vatandaşları panikletti. Depremin en net görüntüsü bir iş yerinden geldi. İşte o anlar...
Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Depreme Elazığ’da yakalananlar kendilerini korkuyla dışarı attı.
İŞ YERİNDEN KENDİLERİNİ DIŞARI ATTILAR
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. İş yerinde çalışanların kendilerini dışarıya attığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, çalışanların deprem anında kendilerini dışarı attığı, alanda bulunan malzemelerin ise yere düştüğü görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı