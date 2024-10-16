Depremin şiddetini gösteren en net anlar! Elazığ'da büyük panik

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

16 Ekim 2024 14:17 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 14:19

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerdeki vatandaşları panikletti. Depremin en net görüntüsü bir iş yerinden geldi. İşte o anlar...