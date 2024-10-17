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Malatya'da depreme yakalanan işçinin kaçış anı kamerada! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Ekim 2024 00:30 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:34

Malatya'da bugün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme yakalanan bir temizlik işçisinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Temizlik işçisi bir anda sarsıntı ile karşılaşınca Kelime-i tevhid getirerek binadan aşağıya inmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. 

Bugün Malatya​'nın Kale​ ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Malatya, Şanlıurfa​ ve Elazığ​'da 3 binada kısmi çökme yaşanırken can kaybına ise henüz rastlanmadı. Deprem anına ilişkin görüntüler sosyal medyaya düşerken bir temizlik işçisinin kaçış anı da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Malatya'da depreme yakalanan işçinin kaçış anı kamerada!  - 1. Resim

KELİME-İ TEVHİD GETİREREK KAÇTI 

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah” diyerek kaçtığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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Ayşe17 Ekim 2024 00:38

Bu temizlik işçisinin korkusunu gören herkesin kalbi sıkıldı, Allah korusun böyle bir felaket yaşamayalım

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