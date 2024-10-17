Malatya'da depreme yakalanan işçinin kaçış anı kamerada!

17 Ekim 2024 00:30 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 00:34

Malatya'da bugün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme yakalanan bir temizlik işçisinin kaçış görüntüleri ortaya çıktı. Temizlik işçisi bir anda sarsıntı ile karşılaşınca Kelime-i tevhid getirerek binadan aşağıya inmeye çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.