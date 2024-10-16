Malatya'da deprem anında engelli oğlunu sırtında taşıyan anne duygulandırdı

16 Ekim 2024 17:47 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:50

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem anında Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda eğitim gören engelli oğlunu sırtında taşıyan annenin görüntüsü, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bir ilimizde daha büyük deprem beklentisi! 1500 yıllık keşfin gizemi çözülüyor

Bir ilimizde daha büyük deprem beklentisi! 1500 yıllık keşfin gizemi çözülüyor

Türkiye deprem risk haritası güncellendi! En riskli iller tek tek açıklandı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye deprem risk haritası güncellendi! En riskli iller tek tek açıklandı: Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye sabah saatlerinde bir kez daha sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya​'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini açıkladı.

Depremin, 10.07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

ENGELLİ ÇOCUĞUNU SIRTINA ALARAK BİNANIN DIŞINA TAŞIDI

Büyük korku ve paniğe neden olan deprem sırasında vatandaşlar sokaklara dökülürken, çevre illerden de hissedilen deprem kent merkezindeki okullarda paniğe neden oldu.

Depremle birlikte öğrenciler sınıfları terk ederken Emine Nezihe Parlak İlkokulu'nda hizmetli olarak görev yapan bir kadın da aynı okulda öğretim gören engelli oğlunu sırtında bina dışına taşıdı.

İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI...

Engelli evladını sırtında taşıyarak dışarı çıkaran annenin o anları, sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Beğeni yağmuruna tutulan anlara ve anneye övgüler yağdırıldı.

Kadının oğlunu sırtında taşıması ise okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.