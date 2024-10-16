Malatya depreminin ardından uzman isimden 2 nokta için kritik uyarı: "Yıkım olabilir"

16 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:26

Malatya'da meydana gelen depremlerin ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Şiddetli deprem hakkında konuşan Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, iki noktaya dikkat çekti. Çelik, "Mardin ve Cizre'de de yıkım olabilir" diyerek uyarılarını sıraladı.

Malatya​'da öğle saatlerinde yaşanan deprem​ büyük paniğe neden oldu. 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından siyasilerden ve uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik ve Prof. Dr. Ziyadin Çakır vatandaşları uyardı. Çelik deprem riski yüksek 2 bölgeye dikkat çekerken, Çakır da "Meydana gelen deprem önceden bilinen bir fay üzerinde değildi” diyerek önemli konulara değindi.

MARDİN VE ŞIRNAK​'A DİKKAT ÇEKTİ

Mardin ve Şırnak illerinin muhtemel bir depremden ciddi şekilde etkileneceğini belirten Çelik, "6 Şubat Kahramanmaraş​ depremlerinden sonra birçok fay hattı oluştu. Enerji birikimi Suriye ve Hakkari'de biriktiğinden dolayı bugün Malatya'da daha önce Elazığ'da olan depremler Güneydoğu'da levhayı ciddi şekilde etkilemektedir. Kahramanmaraş'ta oluşacak bir depremden dolayı Mardin ve Cizre'de de yıkım olabilir. Onun için önlemlerimizi almamız lazım. Yüksek binalardan kaçmamız lazım. Yüksek katlı binaları 3-4 kata indirmemiz şart. Ben yüksek katlı binalardan çok korkuyorum. Çünkü bir kolonun içine 15 demir şiş konuluyor ve binanın ağırlığı 8 bin ton, 10 bin ton oluyor. Bu oran binanın yüksekliği ve genişliğine göre değişiyor. Bu binalar sallandığı zaman yıkılma olasılığı yüksektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HERHANGİ BİR YERİNDE BU BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM MEYDANA GELİR"

Türkiye​'de 6 büyüklüğündeki depremi üretecek yüzlerce fay hattı var diyen Öğretim Üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ziyadin Çakır, “Malatya'da yaşanan deprem 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bir artçı depremi olarak görülebilir. Ancak kendi içinde de büyüklüğü itibariyle 5 civarı artçı depremler meydana getirebilir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde bu büyüklükte bir deprem meydana gelir. Çünkü Türkiye'de 6 büyüklüğündeki depremi üretecek yüzlerce fay hattı var. Depremin meydana geldiği yer nispeten kırsal kesim olduğu için herhangi bir ciddi zarara neden olmadı. Ancak Malatya, Elazığ ve Kahramanmaraş gibi büyük yerleşim yerlerine yakın yerde meydana gelirse maalesef halen tamamlamış olan hasarlı binaların yıkımına neden olabilir. Ama bölgedeki faylara ve tarihî depremlere baktığımızda böyle büyük bir deprem yani 7 büyüklüğündeki bir depreme yakın üretebilecek bir fay pek mevcut değil. Sadece Malatya'da bir fay var. O fay üzerinde de henüz çalışılıyor. Çok detaylı bilgiye sahibi değiliz. Ama bu deprem de oraya oldukça uzak. Dolayısıyla oradaki fayı da etkilememiş durumda” dedi.

"MEYDANA GELEN DEPREM ÖNCEDEN BİLİNEN BİR FAY ÜZERİNDE DEĞİLDİ"

Yapılması gereken depreme dayanıklı şehirler yapmak diyen Çakır, “Türkiye bir deprem bölgesi. Yer bilimlerinin aslında yapacak fazla bir şey kalmadı. Bu fayların büyük bir bölümü haritalardı. Bu örneğin meydana gelen deprem önceden bilinen bir fay üzerinde değildi. Yani böyle bilinmeyen o kadar çok fay var ki irili ufaklı. Bu büyüklükteki depremleri üretme potansiyeline sahip. Ama bunlar birkaç senede bir böyle deprem üretiyor veya yanında büyük bir deprem olduğu zaman onun etkisiyle hareketleniyor. Bu tür fayları da göremiyoruz yer yüzünden çok çabuk silindiği için. Dolayısıyla aktif fay haritalarında da yok bu faylar. Yapılması gereken depreme dayanıklı şehirler yapmak. İnşaatların sağlam yapılması gerekiyor. Yönetmeliklere uyulduğu takdirde 7,0 büyüklüğündeki deprem bile binaları yıkamaz” ifadelerini kullandı.