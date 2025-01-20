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Sivas'ta meydana gelen deprem Erzincan, Tokat ve Yozgat'ta da hissedildi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ocak 2025 08:46 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 08:51
Sivas&#039;ta meydana gelen deprem Erzincan, Tokat ve Yozgat&#039;ta da hissedildi

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bugün Sivas'ta sarsıntı yaşandı. Erken saatlerde yaşanan sarsıntı sonrasında vatandaşlar endişeli anlar yaşarken şiddeti 3.9 olarak ölçüldü.

Bugün 08.30'da Sivas'ta meydana gelen sarsıntı Erzincan, Tokat ve Yozgat'ta da hissedildi. Erken saatlerde meydana gelen sarsıntı sonrasında vatandaşlar deprem mi oldu araştırmaya başlarken Kandilli Rasathanesi verileri paylaştı.

SİVAS'TA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

Kandilli Rasathanesi verilerine göre 20 Ocak Pazartesi günü Sivas'ta 3.9 şiddetinde deprem oldu. Derinliği 5.0 km olarak ölçülen sarsıntı öncesinde gece 04.31'de 3.2 büyüklüğünde de deprem olmuştu. Şu an için sarsıntıyla ilgili herhangi bir olumsuz durum olmadığı da belirtildi.

Sivas'ta meydana gelen deprem Erzincan, Tokat ve Yozgat'ta da hissedildi - 1. Resim

YOZGAT, ERZİNCAN VE TOKAT DEPREM Mİ OLDU AZ ÖNCE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre gün içinde olan sarsıntıların konumuna ve şiddetine erişebiliyoruz. 20 Ocak Pazartesi günü Sivas'ta meydana gelen 3.9 şiddetindeki sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

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Kaynak: TGRT Haber

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