Sivas'ta okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi günü Tokat ve Amasya'da eğitime 1 günlük ara

25 Kasım 2024 08:13 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:15

Türkiye’de etkili olan yoğun kar yağışının ardından 30 ilde okullar tatil edildi. Bu gelişmenin ardından Sivas, Tokat ve Amasya’da okulların tatil olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı.

Ülke genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, kar tatili edilen illerin sayısını artırdı. Veliler ve öğrenciler hangi illerde okulların tatil olduğunu araştırmaya başladı.

Sivas​ Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti.

Şimşek, çocuklardan kar yağışının keyfini çıkarıp bol bol kitap okumalarını istedi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile ve engelliler ile kronik hastalığı olanlar da bir gün süreyle idari izinli sayılacak.

TOKAT’TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin sorun yaşamaması için il genelinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

AMASYA’DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada Amasya’da okulların 1 günlüğüne tatil edildiği duyuruldu.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

-Erzurum

- Niğde

- Nevşehir

-Adana’nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçeleri

- Ordu

- Yozgat

-Kayseri

- Gümüşhane

- Bayburt

- Bolu

- Tokat

- Erzincan

- Kırşehir

-Sivas

- Kahramanmaraş



- Malatya

- Giresun

- Aksaray

- Çankırı

- Samsun

- Sinop

- Sakarya’nın Akyazı ilçesi

- Düzce

- Karabük’ün Eflani ilçesi

- Tunceli

- Rize’nin İkizdere ilçesi

- Bingöl’ün Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri

- Karaman

- Kastamonu

- Elazığ’ın Karakoçan ilçesi

-Trabzon

-Mersin