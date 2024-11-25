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Sivas'ta okullar yarın tatil mi 26 Kasım? Valilik sosyal medyadan duyurdu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 17:29 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 17:33
Sivas&#039;ta okullar yarın tatil mi 26 Kasım? Valilik sosyal medyadan duyurdu

Türkiye genelinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı Sivas'ta da zor anlar yaşattı. Yolların kapanması üzerine valiliklerden okullar tatil duyurusu geldi. 25 Kasım günü Sivas'ta eğitime 1 gün ara verilmişti.

Kasım ayının sonuna gelmemizle beraber soğuklar yerini kar yağışına bıraktı. 2 gündür yağan kar sonrasında vatandaşlar zor anlar yaşarken valilikler okullarda eğitime ara verdiğini duyurdu.

25 Kasım Pazartesi günü Sivas'ta eğitime 1 gün ara verilmişti.

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 26 KASIM?

26 Kasım Salı günü Sivas'ta okullar tatil edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "Sivas il genelinde eğitime 1 gün daha ara verildi." ifadesi yer aldı.

Buna göre yarın okullar tatil olacak.

Sivas'ta okullar yarın tatil mi 26 Kasım? Valilik sosyal medyadan duyurdu - 1. Resim

SİVAS'TA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla gün içerisinde havanın nasıl olacağını öğrenebiliyoruz. Dünden beri etkili olan kar yağışı Sivas'ta da etkisini gösteriyor. MGM hava durumuna göre yarın Sivas'ta sıcaklıklar gündüz -4 derece olurken akşam saatlerinde -7'ye kadar inecek.

İl genelinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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